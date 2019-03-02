Уфа, 2 марта, 2019, 08:58 — ИА Регнум. Специалисты Уфимского научно-производственного предприятия «Молния» завершили опытно-конструкторские работы по разработке системы зажигания для двигателя ПД-14 российского пассажирского самолёта МС-21. Об этом сообщила пресс-служба холдинга «Технодинамика».

Denis Fedorko Полёт самолёта МС-21

Разработанная система зажигания вместе с системой запуска двигателя предназначена для воспламенения топливовоздушной смеси в камере сгорания двигателя как от обеих свечей, так и от каждой свечи по отдельности. Она обеспечит запуск двигателя в нескольких режимах: на земле, в полете, при высотном запуске с подкруткой стартером, при встречном запуске двигателя, а также в режиме поддержания горения при полёте в условиях турбулентной атмосферы и обледенения.

Отмечается, что работоспособность и высокая эффективность системы подтвердилась в ходе квалификационных испытаний в АО УНПП «Молния», стендовых испытаний двигателя ПД-14, лётными испытаниями в составе летающей лаборатории ИЛ-76ЛЛ и испытаниями в высотно-скоростных условиях на стенде Ц-1А ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова».

По итогам выполненных работ предприятием получено одобрение на систему зажигания от разработчика образца авиационной техники (двигателя ПД-14) — АО «ОДК-Авиадвигатель».

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