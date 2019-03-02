Звёздный городок, Московская область, 2 марта, 2019, 07:26 — ИА Регнум. Российские космонавты, кандидаты в космонавты, а также иностранные коллеги прошли серию тренировок по действиям экипажей после посадки зимой в болотно-лесистой местности. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

Иван Шилов ИА REGNUM «Космическая одиссея»

Занятия проводились в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК), цикл тренировок по «зимнему выживанию» занял полтора месяца. Комплекс действий после посадки в труднодоступной местности отработали четыре космонавта Роскосмоса, восемь кандидатов в космонавты, два астронавта NASA, астронавт из Японии, а также представители ОАЭ и Италии.

Кандидаты в космонавты справились со всеми поставленными задачами, специалисты ЦПК выразили удовлетворённость результатами тренировок.

Также в этом году кандидатам предстоит пройти ещё несколько тренировочных циклов, включая специальную парашютную подготовку и отработку действий в случае посадки корабля на водную поверхность.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 февраля в Роскосмосе рассказали об испытании космических огнетушителей, впервые проведённом на борту Международной космической станции.