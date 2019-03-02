Вена, 2 марта, 2019, 05:33 — ИА Регнум. Россия является надежным поставщиком газа в Европу, заявил глава австрийского нефтегазового концерна OMV Райнер Зеле в интервью газете Neue Zürcher Zeitung.

Harald Hoyer Газопровод

Зеле подчеркнул, что подписанные Россией и странами Европы контракты на поставки газа до 2040 свидетельствуют о надежности РФ в качестве поставщика голубого топлива. Зеле добавил, что закупать российский газ выгодней, нежели сжиженный природный газ (СПГ) у США.

«Если мы хотим, чтобы Европа могла конкурировать на рынке, то импортировать сверхдорогой американский СПГ — плохая идея», — подчеркнул он.

Зеле добавил, что промышленность стран Евросоюза в таком случае не сможет выдержать конкуренцию с американскими компаниями. Он подчеркнул, что реализация проекта газопровода «Северный поток — 2» не несет угрозы Евросоюзу, поэтому странам — членам ЕС лучше сосредоточиться на решении внутренних проблем, а не искать внешнего врага.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале глава OMV Райнер Зеле заявил, что запуск газопровода «Северный поток — 2» лишит Украину монополии на транзит российского голубого топлива в Европу. После строительства газопровода, считает Зеле, страны Восточной Европы больше не смогут задирать цены за транзит газа из России.