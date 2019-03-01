Хмеймим, Сирия, 1 марта, 2019, 23:57 — ИА Регнум. За истекшие сутки в Сирии боевики незаконных вооруженных формирований нарушили режим прекращения огня в провинциях Латакия и Идлиб, сообщил 1 марта на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

Боевики.Сирия

По информации российского центра, за сутки подверглись обстрелам три поселения в провинции Латакия и пять населенных пунктов в провинции Идлиб.

«В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Ашара и Кесаб провинции Латакия, Эль-Фхайль, Умм-Эр-Рждин, Дахар-Абу-Асад, Санджека и Луайбда провинции Идлиб, а также восточных окрестностей населенного пункта Нахшебба провинции Латакия», — сказал Сергей Соломатин.

Кроме того, начальник российского Центра сообщил, что на 28 февраля властями Сирии амнистировано около 56 тыс. дезертиров и бывших боевиков.