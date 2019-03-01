Стамбул, Турция, 1 марта, 2019, 23:51 — ИА Регнум. Константинопольский патриархат отказался от всеправославного обсуждения украинского религиозного вопроса. Об этом сказано в ответе константинопольского патриарха Варфоломея на письмо антиохийского патриарха Иоанна, который предлагал вынести этот вопрос на всеправославный уровень.

Иван Шилов ИА REGNUM Патриарх Константинопольский Варфоломей

Напомним, что синод Антиохийского патриархата, а также митрополит Варшавы и всей Польши Савва, иерархи Сербской, Албанской и Болгарской церквей призвали Фанара вынести украинский религиозный вопрос на всеправославное обсуждение. Русская православная церковь поддержала эту инициативу. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл разослал письма предстоятелям всех поместных церквей, в которых указал, что обсуждение украинского религиозного вопроса целесообразно провести на общеправославном уровне.

Однако Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что считает такое мероприятие бесполезным. Он припомнил Антиохийскому патриархату отказ от участия во «Вселенском священном Соборе» и в связи с этим считает, что Фанар имеет серьезное основание воздержаться от всеправославного обсуждения украинского религиозного вопроса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинские светские власти, константинопольский патриархат и власти США соорудили слияние украинских раскольничьих организаций в единую «православную церковь Украины». Этих раскольников признал Фанар и выдал им томос об автокефалии, в котором ПЦУ закрепляется как митрополия Константинопольского патриархата. Практически все поместные православные церкви не признали такое положение дел и обвинил Фанара в грубом нарушении канонов.