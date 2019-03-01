Ростов-на-Дону, 1 марта, 2019, 23:14 — ИА Регнум. В ростовском СИЗО №1 найден мёртвым предприниматель из Краснодара, обвиняемый в хищении у дольщиков около 2 млрд рублей. Мужчина свёл счёты с жизнью в туалете. В настоящее время правоохранители опрашивают сокамерников погибшего.

Дарья Антонова ИА REGNUM Следственный изолятор (СИЗО)

Об инциденте сообщил ростовский журналист на своей странице в сети Facebook. Позже эту информацию подтвердили в пресс-службе регионального ГУФСИН.

«Незамедлительно проведенные реанимационные действия результата не дали. Первичный осмотр тела признаков насильственной смерти не обнаружил», — цитирует собеседника сайт 1rnd.ru.

Известно, что до того, как мужчина стал фигурантом уголовного дела, он возглавлял строительную компанию. Фирма возводила жилые дома, привлекая средства дольщиков. На затянувшиеся сроки строительства жертвы строительной пирамиды пожаловались в полицию.

По предварительным данным, бизнесмен обманул дольщиков ЖК «Южный» и «Валентина». Кроме того, строительная компания была одним из застройщиков многострадального ЖК «Европейский».