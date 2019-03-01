Любляна, 1 марта, 2019, 23:09 — ИА Регнум. Недавний визит министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта в Словению, в ходе которого он заявил, что эта страна была вассалом Советского Союза, продолжает будоражить словенскую общественность.

Словения

ИА REGNUM опубликовало комментарий словенского ресурса exfor. si «Идиотизм как основа международной политики» на эту тему. В материале приводятся слова Ханта:

«Великобритания очень гордится трансформацией, которая происходит в Словении за последние 30 лет. Фактически, это прекрасное превращение советского вассального государства в современную европейскую демократию, члена ЕС, члена НАТО», — сказал он.

Словенский комментатор предлагает Её Величеству королеве Елизавете II перед назначением своих министров проводить их психиатрическое освидетельствование и задаётся вопросами:

«Членство Словении в ЕС как «трансформацию в современную европейскую демократию» приветствует представитель страны, которая готовится выйти из ЕС? В этой связи возникает вопрос к её величеству: означает ли это, что Великобритания готова стать на путь несовременных недемократических государств или глава её МИДа таким образом выразил протест против брексита?»

Примечательно, что глава словенского МИДа Миро Церар на совместной с Джереми Хантом пресс-конференции по итогам этого визита на демарш своего британского коллеги не отреагировал. Но непосредственно после публикации комментария на ресурсе exfor. si он оправдал своё молчание тем, что «не хотел отвечать во время публичного выступления и прерывать гостя», а затем, фактически вдогонку убывшему британскому коллеге, заявил:

«К сожалению, оценка [Словении] как советских вассалов была неуместным и неверным выражением. При первой же ближайшей встрече со своим британским коллегой я выступлю по этому вопросу и преподам ему урок о нашем прошлом. И я убежден, что в будущем не будет подобной риторической неуклюжести».

В беседе с корреспондентом ИА REGNUM ситуацию прокомментировал лидер Словенского антифашистского и ветеранского движения, экс-министр обороны Словении Тит Турншек.

— Некоторые страны Восточной Европы хотели бы изобразить из себя своего рода жертв Советского Союза для того, чтобы заручиться поддержкой имперских стран Запада. В Европе растут новые фашистские партии, которые рассчитывают на поддержку Трампа и трампов. Их цель — сохранить мировое господство США. Поэтому их СМИ полны такой или подобной ерунды.

Но мы должны спросить себя, что это за люди, насколько они необразованны, насколько изобретательны и высокомерны такие страны, как Великобритания и США. Когда они приходят куда-то в гости, они не знают точно, куда они пришли.

— Мелани Трамп не особо умная женщина, и она тиражирует пропагандистскую ложь, распространяемую новыми фашистскими партиями. Вероятно, это то, что от нее ожидают. Я боюсь, что мы на пороге новой холодной войны, а Мелани Трамп — всего лишь инструмент политической пропаганды.

Но на этом фоне меня особенно разозлил наш министр иностранных дел Церар, который показал свой характер прислуги. Подобным образом завоевать уважение невозможно. Только презрение.