Лондон, 1 марта, 2019, 20:19 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть упали на 2% после публикации новых отчетов о росте производства в США, 1 марта передает агентство Reuters.

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«Рынок нервничает — когда (инвесторы) получили данные, они отреагировали», — объяснил резкое падение котировок аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

К настоящему моменту нефть марки Brent торгуется по $65,05 за баррель — при этом максимумом сессии для Brent стали $67,14 доллара. Нефть WTI, ранее в ходе торгов достигавшая $57,88 за баррель, оценивается в $56,11 за баррель.

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