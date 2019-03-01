Санкт-Петербург, 1 марта, 2019, 18:01 — ИА Регнум. У приезжающих в Россию трудовых мигрантов зачастую наблюдаются завышенные ожидания по отношению к размеру зарплаты. Об этом говорилось 1 марта на проходящем в Санкт-Петербурге Международном форуме труда.

Иван Шилов ИА REGNUM

Так, по мнению доцента СПбГУ Павла Лисицына, зарплатные ожидания мигрантов не всегда соответствуют реальности.

«Есть некоторая планка, ниже которой мигранты не могут или не хотят упасть, находясь в России. Если говорить о заработной плате, ожидания составляют около 300−400 долларов, что примерно соответствует реальности», — сказал эксперт.

Он считает, что на более высокие заработки мигранты зачастую не могут претендовать по причине нехватки информации о российском рынке труда и востребованных на нём специальностях.

По мнению заведующего кафедрой демографической и миграционной политики МГИМО Сергея Рязанцева, в вопросе трудовой миграции в России сложилось несколько мифов. В частности, о вытеснении мигрантами местных работников, о снижении зарплат из-за мигрантов, о негативном влиянии трудовой миграции на технологическое перевооружение и развитие российской экономики.

«Прямого вытеснения местного населения из отраслей, как мне кажется, нет, но есть процесс замещения отечественных специалистов в некоторых областях мигрантами в силу низкой оплаты труда в российской экономике в целом», — отметил эксперт.

Примером процессов такого рода Рязанцев назвал замену киргизскими врачами российского медицинского персонала во многих медучреждениях Урала, Сибири и Дальнего Востока. Причиной этого, по словам эксперта, прежде всего является отток местных специалистов из этих регионов.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Центра трудовых ресурсов, 65,2% трудовых мигрантов в Петербурге — подсобные рабочие, занятые неквалифицированным трудом. При этом 27,6% иностранных работников заняты в строительстве, 22,3% — в сфере услуг, 19% — в обрабатывающих производствах, 5,3% — в оптовой и розничной торговле, 4,4% — в транспорте, 3,3% работают в гостиницах и ресторанах.

Чтобы ограничить стихийный поток трудовых мигрантов, Петербург организовал в Таджикистане и Киргизии шесть центров для организованного набора иностранных работников.