София, 1 марта, 2019, 17:40 — ИА Регнум. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию к сохранению ДРСМД и заявил о желании избежать «новой холодной войны», 1 марта передает агентство Associated Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«НАТО не хочет новой холодной войны, мы не хотим новой гонки вооружений и призываем Россию вернуться к соблюдению Договора о РСМД», — заявил Столтенберг во время своего визита в Болгарию.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, заключенного между СССР и США в 1987 году.

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