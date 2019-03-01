Минск, 1 марта, 2019, 16:30 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на ближайших президентских выборах, которые пройдут в 2020 году, он, конечно же, выдвинет свою кандидатуру для того, чтобы его никто не упрекал в том, что он сбежал в трудную минуту. Об этом Лукашенко заявил сегодня, 1 марта, на встрече с представителями общественности, белорусских и зарубежных СМИ.

ИА REGNUM Александр Лукашенко

Лукашенко заявил, что ему кажется, что граждане Белоруссии относятся к нему таким образом, что он просто не может не выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах. При этом Лукашенко допускает, что все еще может измениться.

«Это я сейчас так думаю, может же измениться здоровье, еще что-то… и придется по-другому поступить. Но сейчас, это я перед… выборами говорю, … чтобы вы потом меня не обвинили в трусости и не сказали, что я в трудную какую-то минуту «свалил», сбежал и так далее», — сказал Лукашенко.

Напомним, что Лукашенко бессменно руководит Белоруссией с 1994 года, то есть почти четверть века. Сейчас Лукашенко 64 года.