Санкт-Петербург, 1 марта, 2019, 16:03 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области в первые дни марта прогнозируется морозная, снежная и ветреная погода. Она резко осложнит ситуацию на дорогах. Водителей и пешеходов призывают к внимательности и осторожности.

Дарья Драй ИА REGNUM Петропавловская крепость в метель

ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу 1 марта предупредило, что, по прогнозу метеорологов, 2 марта в Северной столице ожидается усиление ветра до 15−18 м/с, а на дорогах будет гололедица.

Еще более сложная погодная обстановка установится в Ленинградской области.

Здесь, вместе с тем же ветром и гололедицей, в субботу возможен небольшой и умеренный снег, метель. Столбики термометров на территории области в ночные часы будут опускаться до минус 13 градусов, местами до минус 18 градусов, днем будет от ноля до плюс 5 градусов.

Ночью 3 марта синоптики прогнозируют в Ленобласти местами сильный снег. Его высота на земле составит 3−8 см, местами 10−13 см. В период снегопада ожидается ухудшение видимости до 500—1000 м.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» просит водителей строго соблюдать правила дорожного движения, проявлять осторожность, выбирать безопасный скоростной режим, а также не препятствовать работе дорожной техники.

Дорожные организации, обслуживающие КАД Санкт-Петербурга и федеральные трассы в Ленинградской области, работают в режиме повышенной готовности.