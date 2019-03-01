Минск, 1 марта, 2019, 15:27 — ИА Регнум. В России крупный бизнес сросся с властью, проталкивая свои интересы, поэтому российским властям необходимо прекратить защищать интересы олигархов, заявил 1 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Надо прекратить правительству России лоббировать эти кланы, эти группы, как их называют — олигархические, — заявил Лукашенко на встрече с журналистами и представителями общественности в Минске. — Крупный бизнес сросся с властью, проталкивают свои вопросы, блокируя наши отношения в Союзе (России и Белоруссии)».

Напомним, ранее в ходе пресс-конференции Лукашенко заявил, что создание в Союзном государстве единой валюты России и Белоруссии возможно, а ранее этот вопрос уже поднимался во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным, который «риторически сказал — конечно же, это будет рубль».

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