Инчхон, Южная Корея, 1 марта, 2019, 22:21 — ИА Регнум. В Южной Корее утонул легковой автомобиль, сообщает YTN с ссылкой на представителей морской полиции города Инчхона.

В 15:25 по местному времени легковой автомобиль марки Hyundai Sonata сорвался в море с волнореза, расположенного недалеко от пляжа Ыльванни в г. Инчхон.

53-летний мужчина и женщина были спасены и направлены в ближайшую больницу, однако оба скончались, так и не придя в сознание.

Известно, что в морскую полицию поступил звонок о происшествии от очевидца.

Согласно информационному источнику, волнорез примыкал к пристани, где не контролировалось прибытие и отбытие судов.

«К сожалению, нам пока еще не удалось подтвердить личность женщины, — сообщили представители морской полиции. — Кроме того, по словам очевидцев, на руках у женщины находился ребенок, поэтому мы продолжаем поиски».