Москва, 1 марта, 2019, 13:21 — ИА Регнум. В Эгейском море рядом с двумя кораблями Черноморского флота (ЧФ) России прошел ракетный эсминец USS США Donald Cook («Дональд Кук»). Об этом сообщил «Интерфаксу» военно-дипломатический источник.

Эсминец ВМС США «Дональд Кук» в порту Одессы

По его словам, инцидент произошел утром в пятницу, 1 марта, у южного входа в пролив Дарданеллы.

Источник уточнил, что 1 марта примерно в 08:00 мск в Эгейское море из пролива вышел эсминец USS США «Дональд Кук». Российский сторожевой корабль «Адмирал Эссен» проследовал за ним через десять минут.

По его словам, примерно в это же время эсминец США разошелся на встречных курсах со следовавшим из Средиземного моря к Черноморским проливам фрегатом «Адмирал Макаров».

Как передавало ИА REGNUM, 25 февраля эсминец ВМС США «Дональд Кук», на вооружении которого находятся 56 крылатых ракет с дальностью действия более 1,5 тыс. км, зашел в порт Одессы.

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