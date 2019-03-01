Минск, 1 марта, 2019, 12:55 — ИА Регнум. Создание в Союзном государстве единой валюты России и Белоруссии возможно. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 1 марта во время пресс-конференции в Минске. При этом белорусский лидер отметил, что это должен быть ни российский, ни белорусский рубль.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Лукашенко отметил, что ранее этот вопрос уже поднимался во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, который «риторически сказал — конечно же, это будет рубль».

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«Я говорю — конечно, рубль. И у вас рубль, и у нас рубль. Зачем нам талер?» — сказал Лукашенко.

Однако, подчеркнул президент Белоруссии, вопрос в другом: «Это будет не российский или белорусский рубль, это будет наш общий рубль, если он будет».

При этом Лукашенко допустил, что эмиссионный центр может находиться в Санкт-Петербурге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко уже заявлял, что у России и Белоруссии может быть общая валюта. При этом он исключил в качестве такой валюты российский рубль. Белорусский лидер предположил, что может быть «на равных условиях создан эмиссионный центр» для выпуска новой валюты.