Лукашенко согласен на «общий рубль» для Белоруссии и РФ
Минск, 1 марта, 2019, 12:55 — ИА Регнум. Создание в Союзном государстве единой валюты России и Белоруссии возможно. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 1 марта во время пресс-конференции в Минске. При этом белорусский лидер отметил, что это должен быть ни российский, ни белорусский рубль.
Лукашенко отметил, что ранее этот вопрос уже поднимался во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, который «риторически сказал — конечно же, это будет рубль».
Читайте также: Лукашенко не исключил возможности введения общей с Россией валюты
«Я говорю — конечно, рубль. И у вас рубль, и у нас рубль. Зачем нам талер?» — сказал Лукашенко.
Однако, подчеркнул президент Белоруссии, вопрос в другом: «Это будет не российский или белорусский рубль, это будет наш общий рубль, если он будет».
При этом Лукашенко допустил, что эмиссионный центр может находиться в Санкт-Петербурге.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко уже заявлял, что у России и Белоруссии может быть общая валюта. При этом он исключил в качестве такой валюты российский рубль. Белорусский лидер предположил, что может быть «на равных условиях создан эмиссионный центр» для выпуска новой валюты.