Москва, 1 марта, 2019, 12:17 — ИА Регнум. Понижение ставки по ипотеке в России до 8% вряд ли стоит ждать в этом году. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф, сообщает РИА Новости.

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«Я не уверен, что ставки будут на уровне 8% на конец этого года, но наш Центральный банк пытается контролировать эту ситуацию. Я думаю, что в следующем году мы увидим ставки по ипотеке в 8%», — сказал глава Сбербанка.

Он отметил, что ставки Сбербанка зависят от рыночного тренда. Однако он сказал, что во втором полугодии 2019 года, по его мнению, тренд сменится.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Центробанку принять меры по снижению ставки по ипотеке до 8% и менее.

Напомним также, согласно данным Центробанка, на 1 января 2019 года средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в РФ составляла 9,56% годовых.

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