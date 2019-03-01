Таллин, 1 марта, 2019, 12:03 — ИА Регнум. Эстонские лыжники Карел Таммъярв и Андреас Веерпалу признали свою вину в употреблении допинга. Об этом сообщил Союз лыжного спорта Эстонии.

Иван Шилов ИА REGNUM Допинговые скандалы

«Союз лыжного спорта с сожалением вынужден признать, что спортсмены Таммъярв и Веерпалу подтвердили вину в употреблении допинга», — говорится в сообщении

Отмечается, что в договорах между организацией и спортсменами предусмотрен запрет на употребление допинга. Также говорится, что в отношении лыжников должно быть вынесено жёсткое наказание.

Напомним, 27 февраля на чемпионате мира по лыжным видам спорта в австрийском Зеефельде был проведён антидопинговый рейд. В результате задержаны пять спортсменов — по два из Австрии и Эстонии и один из Казахстана.

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