Иркутск, 1 марта, 2019, 11:18 — ИА Регнум. В Иркутской области переход на новую систему утилизации твёрдых бытовых отходов не привёл к коллапсу, однако есть проблемные нюансы. Один из них, как следует из официальной информации регионального мусорного оператора, связан с самым большим островом Байкала и заповедной территорией — Ольхоном. В компании «РТ-НЭО Иркутск», которая обслуживает Ольхонский район и ещё 30 муниципальных образований, утверждают, что несмотря на значительные объемы, с марта по май мусор с острова вывозиться не будет.

Rtneo-irk.ru Мусорная свалка на Ольхоне

«Тяжелая техника подрядчика проработает на вывозе отходов с Ольхона примерно до 10 марта. Позже это будет не безопасно. В конце марта ледовая переправа закроется, и до мая (до открытия паромной переправы) вывоз ТКО с острова Ольхон снова прекратится», — отметили сотрудники компании-оператора.

Они также напомнили, что контейнерный сбор отходов для жителей Ольхона отсутствует. Но поддержание порядка и чистоты в поселке — и это ещё не самая большая проблема.

«Сезонный наплыв туристов многократно увеличивает объемы образуемых отходов. Даже усиленный график вывоза мусора не спасает от переполнения контейнерных площадок», — отмечают в «РТ-НЭО Иркутск».

По данным оператора, ТКО у жителей отдаленных населенных пунктов острова по их индивидуальным заявкам собирают местные предприниматели и доставляют их на площадку для временного накопления. Но сотрудникам «РТ-НЭО Иркутск» сложно до неё добраться, поскольку с февраля по март до острова Ольхон можно добраться по льду, а машины, задействованные на вывозе отходов, весят около восьми тонн (без груза). Поэтому лишь 14 февраля 2019 года первая партия ольхонских отходов (140 контейнеров) была загружена для транспортирования на полигон.

«Чтобы справиться с мусорными завалами, на помощь грузовым машинам подрядчик Регоператора направил фронтальный автопогрузчик и бульдозер. Один мусоровоз может вместить 70 контейнеров объемом по 0,75 кубометра. Весь объем отходов составил около 1200 контейнеров и был вывезен за 6 дней интенсивной работы», — пояснили в «РТ-НЭО Иркутск».

По мнению оператора, обоснованные жалобы и недовольство населения были вызваны тем, что мусорные завалы образовались за пределами площадки временного накопления из-за беспорядочного складирования отходов их собственниками.

Напомним, Ольхон — самый большой остров на Байкале, входит в состав Прибайкальского нацпарка, является самым популярным местом отдыха российских и иностранных туристов.

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О мусорной проблеме глава Байкальска Василий Темгеневский говорил ещё в 2018 году. По мнению градоначальника, в связи с проводимой «мусорной реформой» социального взрыва не избежать, необходимо ввести курортный сбор, чтобы за счет него вывозить мусор. По его словам, только в одном Байкальске ежемесячно вывозится около 1,5 тыс. кубометров мусора, за который никто не платит. А образуется он в том числе от туристов, приезжающих на Байкал.

Чиновника поддержал и глава Большереченского муниципалитета Юрий Витер. Он пояснил, что местным властям приходится убирать мусор по Байкальскому тракту, который оставляют туристы, едущие в Листвянку, на Байкал и оттуда.

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