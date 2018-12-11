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Ввести курортный сбор? Байкалу не поздоровится от мусорной реформы

Экономика

Туристы, посещающие заповедное озеро, каждый месяц оставляют после себя более тысячи кубометров мусора, за утилизацию которого никто не платит

Ввести курортный сбор? Байкалу не поздоровится от мусорной реформы
Светлана Шаповалова © ИА REGNUM
Байкал

Байкальск, Иркутская область, 11 декабря 2018, 10:07 — REGNUM  С переходом на новую схему обращения с твёрдыми бытовыми отходами руководители муниципалитетов в Иркутской области опасаются социального взрыва. Как пишет «Областная газета», только в одном Байкальске ежемесячно вывозится около 1,5 тыс. кубометров мусора, за который никто не платит. А образуется он в том числе от туристов, приезжающих на Байкал.

На слушаниях в областном Законодательном собрании глава Байкальска Василий Темгеневский напомнил, что с 2019 года в России стартует так называемая мусорная реформа, и в условиях повышенных тарифов на вывоз мусора и полных мусорных баков в городе произойдёт социальный взрыв. По мнению градоначальника, чтобы его избежать, необходимо ввести курортный сбор, чтобы за счет него вывозить мусор из Байкальска.

В этом вопросе чиновника поддержал и глава Большереченского муниципалитета Юрий Витер. По его словам, местным властям приходится убирать мусор по Байкальскому тракту, который оставляют туристы, едущие в Листвянку, на Байкал и оттуда.

«Мусор не вмещается в существующие контейнеры и площадки, необходимо оборудовать полигон временного хранения на 45-м км тракта, где есть простаивающие 3 га, но местные власти сами не могут решить этот вопрос, потому что это земли лесного фонда», — подчеркнул Юрий Витер.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эксперимент с введением курортного сбора проводится с 1 мая 2018 года в Крыму, а также в Алтайском, Ставропольском и Краснодарском краях по указу российского президента. В Белокурихе размер сбора в 2018 году составил 30 рублей с человека за сутки пребывания, в 2019—2022 годах сумма повысится до 50 рублей. Собранные средства идут на реконструкцию, благоустройство и ремонт объектов курортной инфраструктуры края.

Читайте ранее в этом сюжете: Алтайские законодатели недовольны объемом поступлений от курортного сбора

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Полигоны и мусорные свалки
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