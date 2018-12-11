Ввести курортный сбор? Байкалу не поздоровится от мусорной реформы

Байкальск, Иркутская область, , 10:07 — REGNUM С переходом на новую схему обращения с твёрдыми бытовыми отходами руководители муниципалитетов в Иркутской области опасаются социального взрыва. Как пишет «Областная газета», только в одном Байкальске ежемесячно вывозится около 1,5 тыс. кубометров мусора, за который никто не платит. А образуется он в том числе от туристов, приезжающих на Байкал.

На слушаниях в областном Законодательном собрании глава Байкальска Василий Темгеневский напомнил, что с 2019 года в России стартует так называемая мусорная реформа, и в условиях повышенных тарифов на вывоз мусора и полных мусорных баков в городе произойдёт социальный взрыв. По мнению градоначальника, чтобы его избежать, необходимо ввести курортный сбор, чтобы за счет него вывозить мусор из Байкальска.

В этом вопросе чиновника поддержал и глава Большереченского муниципалитета Юрий Витер. По его словам, местным властям приходится убирать мусор по Байкальскому тракту, который оставляют туристы, едущие в Листвянку, на Байкал и оттуда.

«Мусор не вмещается в существующие контейнеры и площадки, необходимо оборудовать полигон временного хранения на 45-м км тракта, где есть простаивающие 3 га, но местные власти сами не могут решить этот вопрос, потому что это земли лесного фонда», — подчеркнул Юрий Витер.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эксперимент с введением курортного сбора проводится с 1 мая 2018 года в Крыму, а также в Алтайском, Ставропольском и Краснодарском краях по указу российского президента. В Белокурихе размер сбора в 2018 году составил 30 рублей с человека за сутки пребывания, в 2019—2022 годах сумма повысится до 50 рублей. Собранные средства идут на реконструкцию, благоустройство и ремонт объектов курортной инфраструктуры края.

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