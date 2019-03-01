Симферополь, 1 марта, 2019, 10:50 — ИА Регнум. После корректировки федеральной целевой программы развития Крыма будет учтён большой объём мероприятий по газификации полуострова и реставрации его культурного наследия. Об этом 1 марта журналистам рассказал замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым. Судакская крепость. Старое и новое

«Кроме того, средства планируется выделить на строительство второй очереди трассы Симферополь — Евпатория — Мирный. В ФЦП также попадут мероприятия, связанные со строительством дороги между бухтами Камышовая и Казачья в Севастополе и большая реконструкция объектов культурного наследия в Феодосии: дом Айвазовского, особняк Мазировой», — отметил Назаров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, общий бюджет федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя увеличат примерно на 50 миллиардов рублей.