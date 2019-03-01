Соледар, ДНР, 1 марта, 2019, 10:14 — ИА Регнум. За минувшие сутки вооружённые формирования Украины выпустили более 200 единиц боеприпасов в ходе 17 обстрелов территории ДНР, сообщили 1 марта в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Солдаты ВСУ

На горловском направлении украинские силовики выпустили 15 мин калибра 120 мм.

На донецком направлении ВСУ выпустили восемь мин калибра 120 мм, 24 мины калибра 82 мм, применили вооружение БТР, зенитные установки, гранатомёты РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

На юге ДНР зафиксированы взрывы 31 мины калибра 120 мм и шести мин калибра 82 мм.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (посёлок шахты им. Гагарина), Донецк (посёлок шахты «Трудовская»), Донецкий аэропорт («Вольво-центр», терминал), Яковлевка, Жабичево, Старомихайловка, Александровка, Коминтерново, Саханка», — рассказали в СЦКК.

Напомним, сутками ранее зафиксировано семь обстрелов, в ходе которых ВСУ использовали 21 единицу боеприпасов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ходе обстрелов были повреждены два многоквартирных дома в Горловке, ранен один человек.

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