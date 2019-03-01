Биробиджан, 1 марта, 2019, 10:06 — ИА Регнум. Власти Еврейской автономной области ищут 1,5 млрд рублей в кредит. Согласно документации на портале госзакупок, заём предполагается взять на 36 месяцев, максимум под 9,5%, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «12 стульев». Реж. Леонид Гайдай. 1971. СССР С протянутой рукой

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Аукцион на оказание услуг по предоставлению кредита областному бюджету в форме невозобновляемой кредитной линии в 2019 году проводит финансовое управление правительства Еврейской автономной области. Кредит необходим для частичного рефинансирования долговых обязательств региона и покрытия дефицита бюджета. Расплачиваться с долгом ЕАО будет в течение 36 месяцев. Максимальная переплата составит 287 млн рублей.

Обосновывая начальную максимальную цену контракта, финуправление правительства ЕАО запросило информацию в пяти коммерческих банках о процентной ставке. Банки готовы предоставить 1,5 млрд рублей под процент от 9,5 до 12. В целях экономии бюджетных средств было принято решение взять за основу минимальный процент — 9,5.

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Власти Приморского края берут в 2019 году в кредит 3 млрд рублей. Аукцион выиграл Сбербанк, который предоставит заём под 8,4% годовых.

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Госдолг ЕАО при нынешнем губернаторе увеличился практически в два раза. Если на момент, когда к власти пришёл Александр Левинталь (22 сентября 2015 года), кредитный портфель региона составлял 3,2 млрд рублей, то на 1 января 2019 года он вырос уже до 5,25 млрд рублей, а с учетом нового кредита достигнет размера 6,75 млрд. Долги муниципалитетов ЕАО за этот период также увеличились в два раза — с 313 млн рублей до 623 млн.

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Как сообщало ИА REGNUM, ЕАО является одним из беднейших регионов России. Каждый четвёртый житель области живёт за чертой бедности. В регионе в крайне плачевном состоянии находится вся коммунальная система. В муниципалитетах износ инженерных сетей достигает 80%. В начале отопительного сезона «выяснилось», что нормативного запаса угля на котельных нет, топливо подвозили «с колёс», что поставило под угрозу жилые кварталы Биробиджана и социальные, медицинские учреждения.

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Минфин РФ провёл аудит бюджета ЕАО, по итогам которого рекомендовал властям приступить к объединению населённых пунктов и сокращению численности чиновников.

Эксперты полагают, что ЕАО необходимо упразднить и вернуть в состав Хабаровского края. Член Общественного совета при губернаторе Хабаровского края, житель ЕАО Олег Белозеров считает, что в самом наименовании — Еврейская автономная область — уже заложена ошибка: «автономия» всегда часть чего-то, а евреев в ЕАО осталось менее 1%, подавляющее большинство давно уехали на ПМЖ в Израиль.