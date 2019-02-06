Минфин РФ рекомендовал ЕАО объединять поселения и сокращать чиновников

Биробиджан, , 07:51 — REGNUM Группа аудиторов Минфина РФ завершила работу в Еврейской АО. Целью их работы было оказание региону содействия в проведении аудита сбалансированности бюджета области для достижения параметров, заданных указом президента РФ. ЕАО рекомендовано приступить к объединению населённых пунктов и сокращению численности чиновников, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В течение нескольких дней в ЕАО работала большая комиссия, в состав которой вошли аудиторы Минфина РФ, специалисты Федеральной налоговой службы, казначейства, Минэнерго, полпредства в ДФО. Группа изучила доходную и расходную части бюджета, после чего дала региональным властям ряд рекомендаций.

Рекомендации коснулись скрываемых предпринимателями доходов, использования земли, арендных ставок, использования бизнесом налоговых льгот, других направлений.

Что касается расходов регионального бюджета, то здесь проверяющие говорили преимущественно о тратах, связанных с содержанием социальной сферы — здравоохранения, образования, культуры и оказания социальной помощи населению.

В числе рекомендаций, по данным регионального издания «Время Биробиджана», прозвучали предложения начать объединение населённых пунктов, что, в свою очередь, позволит сократить количество чиновников. Региональные власти представили «дорожную карту» по районам. В ближайшее время планируется провести реорганизацию всей структуры управления ЕАО, что, по мнению властей, поможет высвободить какие-то ресурсы.

Прозвучало и предложение обратиться в Минвостокразвития с просьбой об увеличении выделяемых ЕАО средств, с тем, чтобы направить их на реконструкцию котельных.

Рабочая группа в течение нескольких дней будет обрабатывать полученные в ходе работы в ЕАО материалы. После этого региональные власти получат более полный перечень предложений. Ряд предложений по выравниванию ситуации в ЕАО будет направлен в Минвостокразвития.

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Как сообщало ИА REGNUM, ЕАО является одним из беднейших регионов России. Каждый четвёртый житель региона живёт за чертой бедности. В регионе в крайне плачевном состоянии находится вся коммунальная система. В муниципалитетах износ инженерных сетей достигает 80%. В начале отопительного сезона «выяснилось», что нормативного запаса угля на котельных нет, топливо подвозили «с колёс», что поставило под угрозу жилые кварталы Биробиджана и социальные, медицинские учреждения.

Член Общественного Совета при губернаторе Хабаровского края, житель ЕАО Олег Белозеров убежден, что ЕАО необходимо упразднить и вернуть в лоно Хабаровского края, из состава которого она вышла в 90-е годы XX века. Эксперт обратил внимание и на то, что в самом наименовании — Еврейская автономная область — уже заложена ошибка: «автономия» всегда часть чего-то, а евреев в ЕАО осталось менее 1%, подавляющее большинство давно уехали на ПМЖ в Израиль.