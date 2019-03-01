Москва, 1 марта, 2019, 08:52 — ИА Регнум. Сегодня, 1 марта, в столице стартует фестиваль «Московская Масленица». Отпраздновать Масленицу москвичей приглашают столичные культурные центры, сообщается на сайте градоначальника.

Борис Кустодиев. Масленница

Проводить зиму можно будет на 90 площадках с 4 по 10 марта. Пройдет более 110 мероприятий. Посещение большинства праздничных мероприятий бесплатное.

Для москвичей и гостей столицы культурные центры подготовили развлекательные программы — театрализованные представления, старинные игры, викторины, выступления фольклорных коллективов и другие забавы на Масленицу.

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Как сообщало ИА REGNUM, праздничные масленичные гулянья в Москве покажут на портале «Окно в город». Трансляция будет вестись в режиме онлайн с 1 по 10 марта.

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