Москва, 1 марта, 2019, 08:05 — ИА Регнум. В Московском метро произошёл очередной сбой. Как сообщает пресс-служба столичного метрополитена 1 марта, движение поездов было приостановлено на участке Люблинско-Дмитровской линии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

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Причиной стал инцидент с пассажиром. Другие подробности произошедшего не уточняются.

https://twitter.com/MetroOperativno/status/1101335915115569152

«На Люблинско-Дмитровской линии от «Марьиной Рощи» до «Печатников» нет движения поездов из-за инцидента с пассажиром», — говорится в сообщении.

При этом движение поездов на салатовой ветке в обратном направлении осуществлялось с увеличенным интервалом.

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В настоящее время движение поездов восстановлено и вводится в график.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё один инцидент с пассажиром на салатовой ветке метро Москвы произошёл неделю назад. Утром 22 февраля на станции «Братиславская» Люблинско-Дмитровской линии на рельсы упал мужчина. Известно, что у него нет определенного места жительства, и он передвигается на костылях на одной ноге. Пострадавшего с двойным перелом руки и ушибом голени доставили в больницу.