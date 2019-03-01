Москва, 1 марта, 2019, 07:53 — ИА Регнум. Праздничные масленичные гулянья в Москве покажут на портале «Окно в город». Трансляция будет вестись в режиме онлайн с 1 по 10 марта, сообщается на портале мэра столицы.

Борис Кустодиев. Деревенская масленница (Гармонист). 1916

Видеокамеры установят на 14 площадках, где пройдут мероприятия, посвященные Масленице: на Красной, Манежной и Тверской площадях и др

Все желающие могут посмотреть представления, концерты, понаблюдать за тем, как проходят мастер-классы и спортивные состязания.

Подробнее: Масленичные гуляния пройдут на 23 площадках в Москве

Как сообщало ИА REGNUM, фестиваль «Московская Масленица» пройдёт с 1 по 10 марта на 23 площадках столицы. Гости смогут продегустировать более 210 видов блинов.

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