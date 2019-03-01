Новосибирск, 1 марта, 2019, 06:03 — ИА Регнум. Развитие инфраструктуры в новосибирском аэропорту «Толмачёво» будет проходить в соответствии с ориентирами послания президента России, заявили в правительстве Новосибирской области. Как сообщили ИА REGNUM в администрации региона, за четыре года планируется реконструировать вторую взлётно-посадочную полосу и пассажирский терминал.

D-man Аэропорт «Толмачёво»

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства области Анатолия Костылевского, на реконструкцию второй взлётно-посадочной полосы из федерального бюджета выделят 8,9 млрд рублей.

«Во время июльской рабочей встречи президента РФ Владимира Путина и губернатора Новосибирской области Андрея Травникова глава государства дал поручение определить роль аэропорта «Толмачёво» в инфраструктуре Сибири, заняться распределением пассажирских и грузовых потоков, — отметил Костылевский.

Развитие существующей терминальной инфраструктуры новосибирского аэропорта будет проходит в несколько этапов. В период с 2019 по 2022 год должен быть выполнен первый этап реконструкции пассажирского терминала: увеличение общей площади до 80 тыс. кв.м. Это позволит обслуживать около 10 млн пассажиров в год. На проектирование и строительство терминального комплекса из внебюджетных источников будет выделено не менее 11,5 млрд рублей. Второй этап реконструкции до 2025 года предусматривает увеличение площади до 105 тысяч кв. м. Аэропорт сможет обслуживать уже от 13 до 15 млн пассажиров в год. Дальнейшее развитие «Толмачево» по пути пассажирского и почтово-грузового хаба, считают региональные власти, позволит укрепить позиции крупнейшего транспортно-логистического узла за Уралом.

Отметим, что международный аэропорт Новосибирска «Толмачёво» является крупнейший за Уралом транзитным авиаузлом на направлениях между Европой и Азией. Маршрутная сеть аэропорта насчитывает более 90 направлений по России и в города зарубежья. Пропускная способность на внутренних авиалиниях составляет 1,8 тысяч пассажиров в час, на международных — 1,3 тысяч пассажиров. Аэропорт имеет две взлётно-посадочные полосы I и II категории ICAO.

За январь 2019 года «Толмачёво» обслужил 459,4 тыс. пассажиров (+16%). Количество трансферных пассажиров аэропорта по итогам первого месяца 2019 года увеличилось на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Их доля в общем пассажиропотоке составила 24%.

По итогам 2018 года пассажиропоток аэропорта составил 5,9 млн пассажиров. На 18,7% прошло увеличение пассажиропотока аэропорта к аналогичному периоду 2017 года, грузопоток увеличился на 9% по сравнению с 2017 годом и составил 26,9 тысяч тонн. В прошлом году аэропорт достиг высоких показателей по трансферному пассажиропотоку 23% от общего количества перевезённых пассажиров, что является одним из лучших показателей по трансферному пассажиропотоку после Москвы.

Напомним, что необходимость реконструкции аэропортов России и строительства аэропортовых комплексов в городах Сибири в своём послании Федеральному собранию РФ 20 февраля отметил президент РФ Владимир Путин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 5 июня авиакомпания S7 Airlines открывает прямые рейсы из Новосибирска в Батуми, билеты уже в продаже.