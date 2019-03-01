Нижний Новгород, 1 марта, 2019, 05:18 — ИА Регнум. Арбитражный суд Нижегородской области 19 марта 2019 года рассмотрит обоснованность иска Центрального Банка России, потребовавшего обанкротить нижегородский «Радиотехбанк», который лишился лицензии в конце января 2019 года. Иск принят к производству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, выплаты своим вкладчикам банк, лишившийся лицензии 31 января 2019 года, начал осуществлять 14 февраля. Также в течение шести месяцев с момента отзыва лицензии клиенты банка могут подать заявления о возврате ценных бумаг и иного имущества, принятых или приобретенных банком за их счет по договорам хранения, договорам доверительного управления, депозитарным договорам и договорам о брокерском обслуживании. Размер уставного капитала банка на май 2018 года составлял 404 000 002 рубля.

Причиной отзыва лицензии стали многократные нарушения требований законодательства, в том числе в сфере противодействия отмыванию доходов. Регулятор также выявил сомнительные транзакции, проходящие транзитом через счета нижегородского банка, созданного в декабре 1990 года.

Крупнейшим акционером банка был разорившийся почти два года назад «Татфондбанк» — доля более 29,5%. Банкротство ТФБ, где доля Татарии была на тот момент была свыше 40%, не обошлось без скандалов и уголовных дел. Фигурантом 21 эпизода на сегодня проходит бывший председатель правления ТФБ Роберт Мусин, который находится под домашним арестом.

Среди акционеров «Радиотехбанка» также казанские ООО «УК «АктивАр» и ООО «ТатИнК-Финанс». Оба обанкрочены и имеют связи с компаниями, аффилированными Роберту Мусину. В числе акционеров — самарское ООО «МХ-Групп», основным владельцем которого является член совета директоров нижегородского банка Андрей Безгин. Помимо этого, владельцами кандидата в банкроты являются казанское ООО «Шарт» (ликвидируемый банкрот), ООО «Активные технологии» из Казани (банкрот), казанское обанкроченное ООО «Управляющая компания «ТатИнК». Небольшую долю акций банка имело и связанное с Мусиным ООО «Новая нефтехимия». В целом в число акционеров «Радиотехбанка» входят 11 юридических и физических лиц, а также 3,29% принадлежат акционерам-миноритариям.

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Иск о банкротстве был подан 18 февраля 2019 года, истцом выступает Волго-Вятское главное управление Центрального банка РФ. Сумма претензий — 202,9 млн рублей. Третьим лицом в деле участвует госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов».