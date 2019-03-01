Биробиджан, 1 марта, 2019, 05:05 — ИА Регнум. Мэр Биробиджана Евгений Коростелев досрочно сложил полномочия. 28 февраля он написал заявление в городскую думу об отставке по собственному желанию, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Biradm.ru Евгений Коростелев

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«Евгений Коростелев с 28 февраля ушёл в отставку по собственному желанию. Временно исполнять обязанности главы администрации Биробиджана будет первый заместитель мэра Андрей Пивенко. Обязанности главы муниципального образования город Биробиджан с 1 марта будет исполнять, согласно уставу города, председатель городской думы Павел Ворожбит», — уточнили в гордуме.

Депутаты соберутся 4 марта на внеочередное заседание, где и будет назначена дата конкурса на должность городского главы.

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Коростелев возглавлял Биробиджан с июня 2015 года, его полномочия истекали летом 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года стало известно, что Евгений Коростелев два года не платил за коммунальные услуги, накопив долгов более чем на 53 тыс. рублей. Дело дошло до суда, который вынес решение о принудительном взыскании с мэра Биробиджана положенных коммунальщикам денег.

За 2017 год, согласно декларации о доходах, Коростелев заработал 1,956 млн рублей.