Мэр Биробиджана два года не платил за «коммуналку»

Биробиджан, , 10:46 — REGNUM Глава администрации столицы ЕАО Биробиджана Евгений Коростелев два года не платил за коммунальные услуги, накопив долгов более, чем на 53 тыс. рублей. Дело дошло до суда, который вынес решение о принудительном взыскании с гражданина Коростелева положенных коммунальщикам денег, — пишут местные СМИ.

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Как выяснила газета Набат мэр Биробиджана Евгений Коростелев, который, как и многие другие чиновники, объясняет проблемы с отопительным сезоном в ЕАО тем, что граждане не платят за коммунальные услуги, а предприятия поэтому не могут своевременно закупать уголь, сам вовсе не считает нужным оплачивать счета. «Коммуналку» гражданин Коростелев не оплачивал два года. В результате коммунальщики подали на мэра Коростелева в суд, который удовлетворил иск. Документальные подтверждения имеются в редакции издания.

Ситуацию прокомментировал депутат городской думы Биробиджана Владимир Сахаровский (КПРФ):

«Я давно уже не удивляюсь подобным документам, которые как нельзя лучше характеризуют нашего «всенародно любимого мэра». В моем доме бабушки — пенсионерки, получив свои пенсии, сразу же бегут по неубранному гололеду оплачивать коммунальные счета. А мэр областного центра, будучи обеспеченным человеком, которому из средств налогоплательщиков платят приличную зарплату, может спокойно не платить за отопление более двух лет и накопить приличную задолженность. Это возмутительно!».

Между тем, за 2017 год, согласно декларации о доходах, мэр Коростелев заработал 1 млн 956 тыс. 874 рубля и 54 копейки. То есть, в месяц доход градоначальника составлял в 2017 году 163 тыс. 72 рубля 87 копеек. Вполне достаточная сумма для того, чтобы оплачивать счета.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Биробиджана Евгений Коростелев постоянно вызывает нарекания жителей города в связи с плохой работой и очень странными для чиновника такого уровня поступками. Так, в июле 2018 года жители областной столицы, проживающие в аварийных домах, вынуждены были буквально ловить мэра, который назначил им встречу во дворе их дома. Сначала мэр заблудился в собственном городе, а жильцам пришлось выезжать ему на встречу и сопровождать на место. Но, увидев толпу рассерженных людей, господин Коростелев передумал выходить из машины и проехал мимо. Биробиджанцы пытались его догнать, но не смогли.

Из-за оптимизации городского автобусного сообщения в ЕАО в конце ноября на остановках замерзали школьники. Родители и общественность пикетировали мэрию.

Отопительный сезон в ЕАО проходит крайне напряженно — в бюджете региона «дыра на дыре», нормативный запас угля на котельных отсутствует, инженерные сети изношены местами до 80%, отмечают местные жители.