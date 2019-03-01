Пекин, 1 марта, 2019, 04:47 — ИА Регнум. Общее количество пользователей интернета в Китае достигло 829 млн человек на конец 2018 года, что на 7,3% больше, чем годом ранее, сообщает 28 февраля агентство Синьхуа.

methodshop .com Интернет в Китае

Степень доступности интернета в Китае вырос на 3,8 процентных пункта относительно 2017 года до 59,6%, говорится в 43-м в статистическом докладе Китайского информационного центра развития интернета (CNNIC).

Более четверти интернет-пользователей — студенты, за ними идут фрилансеры или предприниматели, говорится в докладе. В общей сложности 817 млн китайцев пользуются мобильными телефонами для выхода в интернет, что составляет 98,6% от общего числа интернет-пользователей Поднебесной. Порядка 222 млн человек или 26,7% пользователей глобальной сети живут в сельской местности, что на 6,2% больше, чем годом ранее.

Отметим, что развитие интернета в Китае направлено не только на обеспечение доступности информации для населения. Власти Китая рассматривают интернет в качестве инструмента для создания рабочих мест в отдаленных бедных районах страны посредством развития интернет-торговли.