Москва, 1 марта, 2019, 04:13 — ИА Регнум. Уйдя из русского цивилизационного поля, Украина тут же попала в чужое и враждебное ей поле, а это чревато её гибелью, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

"Мир устроен так, что есть несколько цивилизационных полей мировых. Одно из них — это русское поле, в котором при Советском Союзе, при империи существовали разные входящие в него субъекты… Одним из этих субъектов, не просто вошедших в это поле, а еще и получивших больше, чем другие, является Украина», — заявил политолог.

По его словам, теперь, когда Украина выскочила из русского цивилизационного поля, она выскочила не в суверенность, а вошла в другое цивилизационное поле. «А в этих полях, куда она выскочила, она будет уничтожена, потому что эти поля ей предельно не комплиментарны», — подытожил Кургинян.

Как ранее заявлял Кургинян, хозяин Украины, которому продалась элита этой страны, хочет создать мощное подконтрольное ему бандеровское нацистское ядро и нищую периферию для того, чтобы кинуть этого монстра на Россию.