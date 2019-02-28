Нижний Новгород, 1 марта, 2019, 00:31 — ИА Регнум. В отношении 166 работников нижегородского хоккейного клуба «Торпедо» погасили задолженность по зарплате на сумму 2,803 млн рублей, накопленную за январь 2019 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в областной прокуратуре. Таким образом, средний объем погашенной задолженности составил 16,88 тыс. рублей на каждого сотрудника.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В отношении руководителя АНО «Хоккейный клуб «Торпедо» объявлено предостережение, внесено представление, возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в декабре 2018 года министерство спорта Нижегородской области начало проверку для выявления возможных финансовых нарушений в деятельности хоккейного клуба. Поводом для проверки стали обращения граждан.

В январе была погашена задолженность по зарплате в отношении 163 работников клуба на сумму 6,4 млн рублей. Долг сложился за ноябрь 2018 года. В отношении директора организации были применены аналогичные указанным меры реагирования.