Пусан, Южная Корея, 28 февраля, 2019, 23:30 — ИА Регнум. В доке южнокорейского города Пусан на борту российского траулера возник пожар. Об этом сегодня, 28 февраля, пишет газета «Чосон Ильбо» со ссылкой на пожарных.

Иван Айвазовский. Горящий корабль.1896

По данным издания, с траулера были оперативно эвакуированы шесть членов экипажа. По предварительным данным, в результатет инцидента никто не пострадал.

Сейчас внутренние помещения судна сильно задымлены и доступ в них крайне затруднен. Точно установить, если пострадавшие возможно будет только после осмотра внутренних помещений траулера.

Также уточняется, что пожар мог произойти из-за каких-то работ в рубке траулера.

Полиция проводит проверку.