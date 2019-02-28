* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Дамаск, 28 февраля, 2019, 23:19 — ИА Регнум. Бойцы «Сирийских демократических сил» (СДС) заявили об обнаружении нового массового захоронения жертв ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на освобожденной от боевиков территории, 28 февраля передает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террористы

По словам представителя СДС Аднана Африна, в могиле, обнаруженной в районе Багхуз, находятся десятки тел, большая часть жертв — женщины. Большинство тел обезглавлено.

«Это жертвы бойни», — сообщил Африн журналистам. По словам представителя СДС, тела принадлежат казненным террористами рабам-езидам.

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