Хмеймим, Сирия, 28 февраля, 2019, 23:08 — ИА Регнум. Российские военные начали формирование автомобильных конвоев для людей, желающих выехать из сирийского лагеря беженцев Эр-Рукбан, сообщил 28 февраля журналистам начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

Минобороны России Сирия

По его словам, всем желающим покинуть этот лагерь, находящийся в зоне контроля американских военных «Эт-Танф», сирийские власти «гарантируют безопасность… и упрощенный порядок восстановления документов».

Российский конвой должен доставить беженцев к местам их постоянного жительства.

Ранее об этом заявляли межведомственные координационные штабы РФ и Сирии по возвращению беженцев на территорию САР.

Как сообщало ИА REGNUM, в лагере беженцев «Эр-Рукбан» скопилось несколько десятков тыс. сирийцев, насильно удерживаемых боевиками, подконтрольными США.