Эр-Рияд, 28 февраля, 2019, 23:02 — ИА Регнум. По информации венесуэльских государственных нефтяных компаний PDVSA и Refinitiv Eikon, экспорт нефти из Венесуэлы после введения запретительных санкций США упал на 40%, 28 февраля передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Экспорт нефти и топлива Венесуэлы упал с 1,5 — 1,7 млн баррелей в сутки до 920 тыс. баррелей в сутки после введения президентом США Дональдом Трампом 28 января запрета на закупку венесуэльской нефти.

«PDVSA и вся страна подверглись жестокому нападению со стороны правительства США», — заявил министр нефти Венесуэлы Мануэль Кеведо на конференции в Саудовской Аравии.

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