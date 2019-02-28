Вашингтон, 28 февраля, 2019, 22:05 — ИА Регнум. Российские ракеты способны преодолеть противоракетную оборону и поразить цели даже в глубине территории США, заявил 28 февраля командующий военно-космической обороны Северной Америки генерал Терренс О’Шонесси в американском сенате и на страницах издания Washington Times.

Mil.ru Ракетный комплекс «Авангард»

Генерал в очередной раз пересчитал время подлёта российских гиперзвуковых ракет, рассказал о повышенной опасности стратегических бомбардировщиков и подводных ракетоносцев и пообещал слушателям и читателям смертоносные и тихие удары коварного российского противника.

В число наиболее опасных технических средств России Терренс О’Шонесси включил ракеты «Авангард», баллистические ракеты, бомбардировщики Ту-160 и Ту-95, подводные лодки типа «Северодвинск», крылатые ракеты «Калибр», не забыв при этом кибератаки «русских хакеров».