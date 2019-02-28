Москва, 28 февраля, 2019, 20:15 — ИА Регнум. Компания «Трансмашхолдинг» обнародовала фотографии обновленных купейных вагонов для железнодорожных пассажирских перевозок, которые разрабатывались для Федеральной пассажирской компании (ФПК, является дочерней структурой РЖД). Фотографии опубликованы на сайте «Трансмашхолдинга» сегодня, 28 февраля.

Www.tmholding.ru Интерьер нового купе

Согласно сообщению компании, Тверской вагоностроительный завод, который входит в структуру «Трансмашхолдинга», проводит испытания купейных вагонов нового модельного ряда — первой в практике российского транспортного машиностроения серии пассажирского подвижного состава, построенного по принципу двухвагонных сцепов.

Данный проект предусматривает выпуск одноэтажных вагонов нового модельного ряда: СВ, купейных, некупейных и штабных вагонов. Первыми в серию пойдут именно купейные вагоны. Но сперва им придется пройти весь комплекс испытаний, как заводских, так и государственных. а также испытания на специальных полигонах РЖД.

Судя по фотографиям, интерьер новых купейных вагонов выполнен в серо-синих тонах. Нижние полки в купе в сложенном виде похожи на диван с подголовниками, верхние полки почти незаметны и выглядят как часть стены. Примечательно, что в купе есть небольшие сейфы. Разработчики обещают, что в вагонах, построенных по принципу двувагонных сцепок, буду установлены вендинговые автоматы, а в туалетах будет душ.

В купе можно будет самостоятельно регулировать температуру воздуха и открывать окно при необходимости.

Согласно контракту, «Трансмашхолдинг» должен поставить ФПК 3730 таких вагонов до 2025 года. Первые вагоны начнут поступать заказчику уже в 2019 году.