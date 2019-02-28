Нижний Новгород, 28 февраля, 2019, 19:43 — ИА Регнум. Гособвинение просит назначить наказание в отношении экс-мэра Нижнего Новгорода и бывшего вице-спикера областного Законодательного собрания Олега Сорокина в виде лишения свободы сроком на 12 лет в колонии строгого режима. Об этом ИА REGNUM сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области.

«На заседании Нижегородского районного суда гособвинение просило назначить Сорокину наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима с выплатой штрафа в 460,8 млн рублей», — отметили в пресс-службе.

Двоим обвиняемым, которые проходят вместе с Сорокиным по делу о похищении человека, бывшим оперуполномоченным Роману Маркееву и Евгению Воронину, предложено назначить наказание в виде семи и восьми лет лишения свободы, а также лишить их спецзваний.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Сорокин был задержан 19 декабря 2017 года. Ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

По предварительным данным, еще на посту главы Нижнего Новгорода Сорокин лично получил взятку в виде незаконного оказания услуг имущественного характера в особо крупном размере за общее покровительство и попустительство по службе. В частности, на аукционе, проведенном в 2012 году Мингосимущества области 14 участков достались на правах аренды одной из компаний. При этом участие этой компании в аукционе проводилось в том числе за счет займов, предоставленных ООО «Управляющая компания «Столица Нижний», участником которого с размером доли в уставном капитале 60% являлась супруга обвиняемого. Итоги аукциона пыталась обжаловать другая компания. Однако злоумышленник предложил своему знакомому оказать услугу по оплате собственными деньгами в сумме $1 млн (эквивалент 30 720 000 рублей) незаконного вознаграждения генеральному директору ЗАО за отзыв жалоб и исковых требований и за отказ от дальнейших претензий на указанные участки.

Позднее Сорокину предъявили обвинение в похищении человека, но защита утверждала, что это было лишь следственным экспериментом.