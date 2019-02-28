Москва, 28 февраля, 2019, 18:53 — ИА Регнум. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) составила административный протокол в отношении американской социальной сети Facebook в связи с непредставлением информации о локализации персональных данных российских пользователей на территории Российской Федерации. Об этом сегодня, 28 февраля, сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цукерберг

Уточняется, что протокол составлен по статье 19.7 КоАП РФ в связи с тем, что компания Facebook так и не предоставила необходимых сведений о локализации баз персональных данных российских пользователей на территории Российской Федерации.

Протокол будет направлен мировому судье для вынесения решения об административной ответственности.

Стоит отметить, что запрос в Facebook по данному вопросу Роскомнадзор отправлял еще в декабре 2018 года.