Серпухов, Московская область, 28 февраля, 2019, 17:54 — ИА Регнум. У бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна дополнительно найдено незаконное имущество более чем на 425 млн рублей, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной, передаёт 28 февраля РИА Новости.

Serpregion.ru Александр Шестун

«Общая сумма дополнительно установленного имущества составляет 425 053 752 рублей 28 копеек», — сказал Куренной.

До этого называлась сумма около 10 млрд рублей.

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Александр Шестун находится под арестом, ему инкриминируют махинации с земельными участками. Сам бывший глава вину не признаёт, он связывает уголовное преследование со своей политической деятельностью.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года Шестуну предъявлено новое обвинение в получении взятки в особо крупном размере.