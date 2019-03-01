Москва, 1 марта, 2019, 05:17 — ИА Регнум. Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, канцлер Германии Ангела Меркель выразила опасение по поводу возможного начала новой гонки вооружений в результате краха Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Какие чувствительные струны международной политики затронула Меркель, судя по реакции представителя Китая, и почему ДРСМД в том виде, как он существовал до сих пор, становился всё более неудобен для его участников, рассказывает автор ИА REGNUM Владимир Васильев.

(сс) Harald Dettenborn Ян Цзечи

Выраженная Меркель мысль о том, что хорошо было бы не отказываться от ДРСМД, а его значительно расширять, была тут же прокомментирована присутствовавшим на конференции членом политбюро Компартии Китая Яном Цзечи. Идея, что в ДРСМД стоило бы включить Европу и Китай, его совершенно не вдохновила. Ян Цзечи сказал буквально следующее:

«Китай надеется, что США и Россия смогут вернуться к ДРСМД».

При этом от возможного участия Китая Ян Цзечи решительно отказался, мотивировав это тем, что участие в ДРСМД поставило бы «неприемлемые ограничения для китайской армии». Выглядит позиция китайского представителя несколько несправедливой, но так сложилось — пока СССР (а позднее Россия) и США соблюдали условия ДРСМД, остальной мир и в особенности Китай с удовольствием строили свою военную концепцию именно на использовании ракет, от которых отказались два крупнейших участника соглашения. Так что теперь представить себе некий ДРСМД-2, включающий в себя США, РФ, КНР, Индию, Пакистан, Израиль, Францию, КНДР и Иран — практически невозможно. Что же могут предпринять США, чтобы выправи возникший дисбаланс, который особенно силен именно на китайском направлении?

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