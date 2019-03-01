Москва, 1 марта, 2019, 04:00 — ИА Регнум. «Ужас и страх для всей Европы», так охарактеризовал возможность российско-германского союза известный американский аналитик, директор частной разведывательно-аналитической компании Stratfor Джордж Фридман. Но так ли ужасаются «все» европейцы перспективам сотрудничества с Россией, как это пытается представить Фридман, и почему вопрос о конструктивном взаимодействии с Россией будет становиться всё более важным не только для Германии, но и для Европы в целом, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Александр Халдей.

SørenKierkegaard Джордж Фридман

Политико-экономическая архитектура послевоенной Европы выстраивалась США не только как военный блок против СССР и его союзников, но и как управляемая система. Смысл управления был в возможно более долгом, в идеале вечном главенстве США в этой структуре. После развала СССР страны Восточной Европы были встроены в европейскую общность в качестве кордона, гарантирующего, по мысли создателей-американцев, изоляцию России и недопущение восстановления ее мощи.

Теперь, когда мир претерпевает значительные изменения и эффективность управления США в Европе с каждым годом всё более ослабевает, вопрос о роли России возвращается в европейский дискурс естественным образом. Конечно, за годы американского владычества сформировался целый «класс» выгодоприобретателей, для которых старая схема являлась источником всяческих благ, а Вашингтон — привычным и понятным хозяином. Вот этот класс, составляющий значительную прослойку нынешней евробюрократии, и испытывает беспредельный «страх и ужас» перед сближением России и Германии, о котором рассуждает Джордж Фридман. Тем не менее европейским странам придется задуматься о возвращении собственного суверенитета, ведь чем дальше будут уходить США, тем важнее будет для Европы обрести истинную самостоятельность. А здесь без России и взаимовыгодного сотрудничества с ней обойтись будет нелегко.

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