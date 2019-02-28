Санкт-Петербург, 28 февраля, 2019, 15:15 — ИА Регнум. Депутат петербургского Законодательного собрания Оксана Дмитриева готова баллотироваться в губернаторы Северной столицы на выборах в сентябре 2019 года. Она сообщила об этом 28 февраля, подчеркнув, что «Партия роста», которую Дмитриева представляет в городском парламенте, тоже согласна только на ее кандидатуру.

Assembly.spb.ru Оксана Дмитриева

Оксана Дмитриева — бывший депутат Госдумы, доктор экономических наук. В 1998 году она несколько месяцев работала министром труда и соцразвития России.

«Я готова участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга, готова к честной конкурентной борьбе. У меня есть уверенность, что, в случае победы, я смогу эффективно руководить таким крупным мегаполисом, как Санкт-Петербург, даже в том чрезвычайно сложном состоянии, в котором город сейчас оказался», — сообщила Дмитриева, после чего фактически призвала всю городскую оппозицию сплотиться вокруг нее.

По ее словам, «ни в какие поддавки с целью выдвижения удобного власти спарринг-партнера «Партия Роста» играть не будет».

Она напомнила, что для участия в кампании сначала необходимо будет преодолеть «муниципальный фильтр» — процедуру согласования кандидатов через подписи муниципальных депутатов, абсолютное большинство которых в Петербурге представляют «Единую Россию».

«Следовательно, иначе, как из рук власти, подписи муниципальных депутатов получить невозможно», — признаёт Дмитриева.

При этом она утверждает, что у нее самый высокий рейтинг среди петербургских оппозиционеров, а значит, и самые высокие шансы на победу.

«Что должно случиться, чтобы «муниципальный фильтр» предоставили самому сильному кандидату? Это может произойти в двух случаях. Первый случай — верховная власть (федеральная), исходя из собственных соображений, вдруг решит перейти от фактического назначения губернаторов через плебисцит к реальным конкурентным выборам. Второй случай — допуск сильного оппозиционного кандидата произойдет под влиянием общественного мнения», — заметила депутат.

На ее взгляд, в таких условиях оппозиция должна не продвигать слабых кандидатов, а сдвинуть фокус внимания на сильных, если конечная цель — добиться смены власти хотя бы в обозримом будущем.

Согласие же на продвижение заведомо «слабых» кандидатов, считает она, будет похоже на «договорной матч» с властью. «Договорной матч» вместо выборов — с вознаграждением кандидатов за участие — это цинизм и обман избирателей», — заявила Оксана Дмитриева.

Исходя из этого, считает Дмитриева, «стратегия и тактика оппозиционных сил и демократической общественности в условиях блокирования «муниципального фильтра» должна четко исходить из того, что в создавшихся условиях реально можно сделать, а что нанесет невосполнимый вред демократическим процедурам».

Напомним, ранее о своем желании попытать счастья на выборах губернатора Санкт-Петербурга в качестве кандидатов заявили депутат городского Заксобрания от «Яблока» Борис Вишневский, координатор общественного движения «Красивый Петербург» Красимир Врански, московский журналист и телеведущий Максим Шевченко.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов пока не заявил о своем намерении баллотироваться в губернаторы, однако наблюдатели не сомневаются, что он тоже выставит свою кандидатуру, причем, не от партии «Единая Россия», а как самовыдвиженец.