Москва, 28 февраля, 2019, 17:37 — ИА Регнум. В творческом кластере «Красный октябрь» на Болотном острове в Москве открылась уникальная выставка древних артефактов «Эльдорадо. Сокровища индейцев». Эксклюзивная коллекция собиралась фондом «Искусство наций» в течение восьми лет. Экспонаты выставки объединили историческое культурное наследие десяти государств Американского континента от Канады до Чили.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выставка «Эльдорадо. Сокровища индейцев» в галерее «Red October»

Дарья Антонова ИА REGNUM Выставка «Эльдорадо. Сокровища индейцев» в галерее «Red October»

Дарья Антонова ИА REGNUM Выставка «Эльдорадо. Сокровища индейцев» в галерее «Red October»

Дарья Антонова ИА REGNUM Выставка «Эльдорадо. Сокровища индейцев» в галерее «Red October»

Дарья Антонова ИА REGNUM Выставка «Эльдорадо. Сокровища индейцев» в галерее «Red October»

На выставке в «Red October» москвичи и гости столицы смогут увидеть корону Найлампа, первого царя Андского народа ламбаеке, священные картины шамана и вождя племени уичоль, ритуальный нож ацтеков для человеческих жертвоприношений, родовой тотем индейцев Канадского побережья и другие уникальные находки. Все работы являются достоянием России и после показа вернутся в Екатеринбург.

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Шадрин

Дарья Антонова ИА REGNUM Выставка «Эльдорадо. Сокровища индейцев» в галерее «Red October»

Дарья Антонова ИА REGNUM Выставка «Эльдорадо. Сокровища индейцев» в галерее «Red October»

Дарья Антонова ИА REGNUM Выставка «Эльдорадо. Сокровища индейцев» в галерее «Red October»

Организаторами коллекции являются меценат и президент фонда «Искусство наций» Александр Шадрин, его сын, директор фонда, Ярослав Шадрин, а также президент группы «ГУТА» Алексей Харин. Как на открытии выставки заявил директор фонда, интерес к индейцам у него зародился ещё в раннем возрасте. Одним из первых приобретённых предметов стала маясская расписная ваза с сюжетом, где жрецы несут в дар богам листья кукурузы.

«Обращаю внимание, что впервые в истории этой выставки будет показана вся коллекция целиком. Экспонаты имеют не только культурно-просветительское значение, но и представляют научную ценность, теоретическую и практическую значимость. Знаю, что к истории и культуре племен майя, ацтеков и инков не угасает интерес общественности на протяжении многих десятилетий», — добавил Алексей Харин.

Отметим, в 2020—2021 годах планируется показ собранных артефактов уже за границей — Прибалтике и Скандинавии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выставка «Эльдорадо. Сокровища индейцев» в галерее «Red October»