Москва, 28 февраля, 2019, 12:52 — ИА Регнум. Законопроект о предоставлении так называемых «ипотечных каникул» внесла в Госдуму группа депутатов и сенаторов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и спикером Совфеда Валентиной Матвиенко, передает корреспондент ИА REGNUM 28 февраля.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

Это первая инициатива, подготовленная в рамках реализации послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, которое прошло 20 февраля.

«Законопроектом предлагается установить льготный период сроком до шести месяцев, в рамках которого тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, будет предоставлена возможность приостановить выплаты либо уменьшить их размер», — заявил Володин журналистам.

По его словам, законопроект обязывает банки рассматривать такие обращения в течение пяти дней. Воспользоваться «ипотечными каникулами» смогут граждане, потерявшие работу, получившие инвалидность I и II группы, потерявшие кормильца. Новые нормы предлагается распространить и на временно нетрудоспособных в течение двух месяцев граждан, а также на семьи, в которых доход супругов упал более чем на 30%.

«Законопроект об «ипотечных каникулах» станет реальной помощью тем, кто оказался в тяжелых жизненных обстоятельствах», — отметил Володин.