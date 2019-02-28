Санкт-Петербург, 28 февраля, 2019, 12:55 — ИА Регнум. В мужской волейбольной Лиге чемпионов состоялись очередной матчи группового турнира. «Зенит» из Санкт-Петербурга в матче группы С выиграл у немецкого «Фридрихсхафена» — 3:0 (25:22, 25:22, 25:22). Вместе с клубом «Зенит-Казань» команды заняли первое место в своих группах и вышли в плей-офф.

Андрей Пронин ИА REGNUM В 6-м, заключительном туре группового турнира Лиги чемпионов по волейболу «Зенит» (Санкт-Петербург) обыграл немецкий «Фридрихсхафен» со счетом 3-0

Андрей Пронин ИА REGNUM В 6-м, заключительном туре группового турнира Лиги чемпионов по волейболу «Зенит» (Санкт-Петербург) обыграл немецкий «Фридрихсхафен» со счетом 3-0

Андрей Пронин ИА REGNUM В 6-м, заключительном туре группового турнира Лиги чемпионов по волейболу «Зенит» (Санкт-Петербург) обыграл немецкий «Фридрихсхафен» со счетом 3-0

Андрей Пронин ИА REGNUM В 6-м, заключительном туре группового турнира Лиги чемпионов по волейболу «Зенит» (Санкт-Петербург) обыграл немецкий «Фридрихсхафен» со счетом 3-0

Андрей Пронин ИА REGNUM В 6-м, заключительном туре группового турнира Лиги чемпионов по волейболу «Зенит» (Санкт-Петербург) обыграл немецкий «Фридрихсхафен» со счетом 3-0

Андрей Пронин ИА REGNUM В 6-м, заключительном туре группового турнира Лиги чемпионов по волейболу «Зенит» (Санкт-Петербург) обыграл немецкий «Фридрихсхафен» со счетом 3-0

«Зенит», выиграв 5 матчей из 5, уже обеспечил себе первое место в группе С. Однако, встреча с немцами имела важнейшее турнирное значение. Каждая из партий закончилась со счётом 25:22.

Андрей Пронин ИА REGNUM В 6-м, заключительном туре группового турнира Лиги чемпионов по волейболу «Зенит» (Санкт-Петербург) обыграл немецкий «Фридрихсхафен» со счетом 3-0

Андрей Пронин ИА REGNUM В 6-м, заключительном туре группового турнира Лиги чемпионов по волейболу «Зенит» (Санкт-Петербург) обыграл немецкий «Фридрихсхафен» со счетом 3-0

Андрей Пронин ИА REGNUM В 6-м, заключительном туре группового турнира Лиги чемпионов по волейболу «Зенит» (Санкт-Петербург) обыграл немецкий «Фридрихсхафен» со счетом 3-0

Андрей Пронин ИА REGNUM В 6-м, заключительном туре группового турнира Лиги чемпионов по волейболу «Зенит» (Санкт-Петербург) обыграл немецкий «Фридрихсхафен» со счетом 3-0

Андрей Пронин ИА REGNUM В 6-м, заключительном туре группового турнира Лиги чемпионов по волейболу «Зенит» (Санкт-Петербург) обыграл немецкий «Фридрихсхафен» со счетом 3-0

Андрей Пронин ИА REGNUM В 6-м, заключительном туре группового турнира Лиги чемпионов по волейболу «Зенит» (Санкт-Петербург) обыграл немецкий «Фридрихсхафен» со счетом 3-0

Главный тренер петербургского «Зенита» Александр Климкин после победы над «Фридрихсхафеном» в последнем матче группового этапа Лиги чемпионов отметил, что его команда сыграла ровно настолько, чтобы выиграть.

Андрей Пронин ИА REGNUM В 6-м, заключительном туре группового турнира Лиги чемпионов по волейболу «Зенит» (Санкт-Петербург) обыграл немецкий «Фридрихсхафен» со счетом 3-0

Андрей Пронин ИА REGNUM В 6-м, заключительном туре группового турнира Лиги чемпионов по волейболу «Зенит» (Санкт-Петербург) обыграл немецкий «Фридрихсхафен» со счетом 3-0

Андрей Пронин ИА REGNUM В 6-м, заключительном туре группового турнира Лиги чемпионов по волейболу «Зенит» (Санкт-Петербург) обыграл немецкий «Фридрихсхафен» со счетом 3-0

Андрей Пронин ИА REGNUM В 6-м, заключительном туре группового турнира Лиги чемпионов по волейболу «Зенит» (Санкт-Петербург) обыграл немецкий «Фридрихсхафен» со счетом 3-0

В четвертьфинал выйдут победители пяти групп и три лучшие команды из числа занявших вторые места. 1 марта состоится жеребьевка плей-офф, как сообщает sportbox.ru.

Андрей Пронин ИА REGNUM В 6-м, заключительном туре группового турнира Лиги чемпионов по волейболу «Зенит» (Санкт-Петербург) обыграл немецкий «Фридрихсхафен» со счетом 3-0

Андрей Пронин ИА REGNUM В 6-м, заключительном туре группового турнира Лиги чемпионов по волейболу «Зенит» (Санкт-Петербург) обыграл немецкий «Фридрихсхафен» со счетом 3-0

«Зенит» добился шестой победы в шести матчах Лиги чемпионов. Это рекорд, никому из новичков турнира не удавалось пройти групповой турнир без поражений.