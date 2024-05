Редвуд-Сити, США, 28 февраля, 2019, 12:05 — ИА Регнум. Сегодня, 28 февраля, популярной стратегической видеоигре Heroes of Might and Magic III исполнилось 20 лет с момента релиза. Вспоминаем, чем прославился этот проект и почему спустя два десятка лет геймеры считают его «лучшей игрой в серии».

Обложка HD-издания игры Heroes of Might and Magic III HD Edition

Heroes of Might and Magic III — это видеоигра в жанре пошаговой стратегии, разработанная американской студией New World Computing (закрылась в 2003 году), изданная The 3DO Company (закрылась в 2003 году) и локализована компанией Бука. Релиз проекта состоялся 28 февраля 1999 года.

В 1999 и 2000 годах к игре вышло два официальных полномасштабных дополнения: Armageddon’s Blade («Клинок Армагеддона») и The Shadow of Death («Дыхание смерти»). Также в 2009 года компания Ubisoft (которой сейчас принадлежат права на серию Heroes of Might and Magic) выпустила переиздание игры и дополнений для современных компьютеров под названием Might & Magic Heroes III HD Edition.

Несмотря на количество игр в серии (семь оригинальных игр и три спин-оффа), именно третья часть считается фанатами и критиками лучшей в серии. Такую популярность она получила за увлекательный геймплей, отточенный игровой баланс и высокую реиграбельность. В ходе игры геймер берёт на себя управление предводителем одной из девяти фракций, отличающейся своими уникальными постройками и боевыми единицами.

В подчинении игрока есть главный город фракции (в котором можно строить здания и улучшать армию) и один или несколько героев (персонаж, который исследует территорию и сражается с другими героями или существами при помощи армии игрока). В течение одного хода игрок может совершить лишь определённое количество действий, после этого право действия переходить к следующему игроку (или искусственному интеллекту).

Помимо одиночной кампании за каждую из фракций, геймеры могли играть в Heroes of Might and Magic III в одном из многопользовательских режимов. Если режимы игры по интернету или локальной сети похожи на другие многопользовательские стратегии, то режим игры за одним компьютером был похож скорее на настольную игру при помощи компьютера. В этом случае игроки видят действия друг друга и осуществляют управление своим героем по очереди, сидя за одним компьютером.

За 20 лет существования Heroes of Might and Magic III стала объектом для многочисленных интернет-мемов. Самый известный из них — «Астрологи объявили». Дело в том, что каждую игровую неделю (по прошествии семи ходов) игроки видели надпись: «Астрологи объявили неделю…». В недели, посвящённые отдельным событиям или существам, изменялись условия игры — удваивался прирост определённых боевых единиц или менялись характеристики игрока. Интернет-мем используют в качестве пародии на этот игровой аспект, делая отсылку к явлениям из реальной жизни. Популярный пример мема — «Астрологи объявили 2009-й годом Быка. Гопник удвоил своё население во всех внешних жилищах».

Актуальная часть серии Heroes of Might and Magic на данный момент — седьмая. Она вышла 29 сентября 2015 года и была неоднозначно воспринята игроками и критиками. Геймеры ругали проект за многочисленные технические ошибки и невыразительный визуальный стиль. При этом критики отметили интересные нововведения — например, новую систему развития героев .